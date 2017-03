Dass auch beim Audi-Top-Modell R8 V10 plus noch ein bisschen was geht, zeigt Tuner Abt mit seiner Version des Supersportlers, die auf dem Genfer Autosalon Weltpremiere feiert.

Die Serienoptik des Audi R8 ergänzt abt um eine neue Frontspoilerlippe sowie neue Blades an den Flanken der Frontschürze. Auch die Heckschürze bekam neue seitliche Blades sowie einen Carbon-Diffusor verpasst. Auch hinter den vorderen Radläufen wurden neue Entlüftungskiemen montiert. Weitere Carbon-Feature finden sich in Form von Außenspiegelcovern und neuen Sideblades.Für die Radhausfüllungen sieht Abt geschmiedete 19-Zoll-Felgen oder optional 20 Zöller vor.

20 PS mehr für den V10

Ein wenig mehr Leistung gab es für den Zehnzylinder. Hier fördern ein Sportauspuff und ein optimierter Ansaugbereich 20 zusätzliche PS zutage. In Summe kommt der Abt R8 so auf 630 PS. Um dem Motor zudem mehr Kühlung zu verschaffen kommt eine neue Carbonmotorabdeckung zum Einsatz. Im Fahrwerksbereich setzt Abt auf kürzere Federn und einstellbare Stabilisatoren an beiden Achsen.

Für den Innenraum des Audi R8 hält Abt neue Fußmatten, beleuchtete Einstiegsleisten, zweifarbige Lederbezüge sowie diverse Carbonapplikationen bereit.