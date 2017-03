Herzstück des Power-Kombis ist sein Vierliter-Biturbo-V8-Motor, der nach einer Motorsteuerungsbehandlung durch Abt von 605 PS und 700 Nm auf 705 PS und 880 Nm Drehmoment zulegt.

Doch Abt legt nicht nur am Motor Hand an, auch die Optik des RS6 wird nachgeschärft. Unter die Radläufe zwängt Abt hauseigene leichtmetallfelgen in verschiedenen Designs und 22 Zoll Durchmesser. Im Kühlergrill trägt der Abt-Kombi einen RS6 +-Schriftzug, die Schürze darunter wird mit einer Carbon-Spoilerlippe und neuen Carbon-Flics bestückt. Zusätzliche Spoilerelemente gibt es auch für die Seitenschweller und die neue Diffusor-Heckschürze. In Carbon werden auch die Außenspiegel gehüllt. neu sind auch die Entlüftrungskiemen an den Radhäusern.

Optik setzt auf viel Carbon

Im Abt-Look präsentiert sich auch der Innenraum des RS6 Avant. Das Sportlenkrad trägt Carbonapplikationen, genauso wie das Armatutrenbrett, die Sitzkonsolen und die Mittelkonsole. Neue Matten finden sich im Fuß- und dem Kofferraum. Der Schaltknauf trägt ebenso ein Abt-Logo wie auch der Start-Stopp-Knopf. Auf Wunsch wird das Interieur mit einer individuellen Lederausstattung ausgeschlagen. Als besonderes Feature gibt es beleuchtete Einstiegsleisten in Kombination mit einem beleuchteten Einstiegsbereich. Hier projeziert der RS6 einen RS6-Schriftzug auf den Boden.

Lust bekommen, dann aber schnell, denn Abt wird von diesem Modell nur 50 Exemplare auflegen, die alle mit einer individuellen Plakette ausgerüstet werden. Preise wurden nicht genannt.