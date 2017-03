Tuner Abt aus Kempten wird auf dem Genfer Autosalon unter anderem einen ganz heißen Audi TT vorstellen. Auf Basis des Audi TT RS entsteht im Kempten der Abt TT RS-R. Um das zusätzliche R im Namen zu rechtfertigen, wird die Motorleistung des 2,5 Liter großen 5-Zylinders von 400 PS und 480 Nm auf 500 PS und 570 Nm gesteigert. Dazu kombinierte der Tuner eine neue Vierrohr-Sportabgasanlage. Zu den veränderten Fahrleistungen machte Abt noch keine Angaben.

Optik setzt auf viel Kohlefaser

Dafür wurde der TT RS aber noch optisch aufgepeppt. Die Frontschürze erhält zusätzliche Flics sowie Carboneinsätze in den Luftkanälen und dem Kühlermaul. In Carbon hüllen sich auch die Außenspiegel. An den Seitenschwellern wurden vor den Hinterrädern neue Flügelchen adaptiert, die mit der neuen, ebenfalls beflügelten Heckschürze samt Diffusor zusammenspielen sollen.

In die Radläufe passt Abt hauseigene 20-Zoll-Felgen ein. Weitere Carbonapplikationen finden sich am Tankdeckel sowie verteilt über den Innenraum. Vom Abt TT RS-R sollen nur 50 Exemplate aufgelegt werden. Preise wurden noch nicht genannt.

Neben dem TT RS-R fährt Abt in Genf auch noch einen R8, einen SQ7 und einen RS6 Avant auf.