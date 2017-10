Ab Werk bringt der aktuelle Skoda Octavia RS mit Benzinermotor unter der Haube maximal 230 PS und 350 Nm an den Start. Wenn der Kombi aus Tschechien aber durch die Hände von Tuner Abt aus dem Allgäu geht, dann sprudeln aus dem Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner dank neuer Software und einem Sportkatalysator bis zu 315 PS. Das maximale Drehmoment steigt ducrh den Eingriff auf 450 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 252 km/h, die Spurtzeit sinkt auf 6,3 Sekunden.

Damit die viele Power trotz Frontantrieb stets sicher auf die Bahn gebracht wird, installiert Abt noch seine hauseigenen Fahrwerksfedern. Diese holen den Octavia Combi 20 mm näher an den Asphalt, was sowohl die Kurvenperformance verbessert als auch für einen sportlicheren Look sorgt. Praktischer Nebeneffekt: Auch die Ladekante wird niedriger.

Exklusiv-Felgen für Sondermodell

Während Leistungssteigerung und Sportfedern aus dem normalen Programm von Abt stammen, sind die montierten Leichtmetallfelgen so nicht erhältlich: Denn die Leichtmetallfelgen vom Typ ABT ER-C wurden für diese Sonderserie exklusiv im hierfür normalerweise nicht erhältlichen Finish „matt-black“ lackiert. Dabei werden die Leichtmetallräder der Dimension 8,5x19 Zoll ET45 mit Hochleistungssommerreifen der Größe 225/35 R19 bestückt. Mit im Paket finden sich aber auch noch die 18 Zoll großen Serienräder, die mit Winterreifen bestückt werden.

Zu haben sind die 25 Exemplare des 315 PS starken Octavia RS Combi mit DSG-Getriebe exklusiv über die Autohäuser der EF S Automobile GmbH, ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland mit vier Standorten in der Region Stuttgart. Als Grundpreis werden 45.795 Euro aufgerufen. Darauf wird dann noch ein Umweltbonus in Höhe von 5.000 Euro gewährt. Das Motortuning an sich kann aber auch für jeden Octavia RS mit 230 PS direkt bei Abt zum Preis von 3.580 Euro geordert werden.