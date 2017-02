Gleich vorab, an der komplexen Hybrid-Antriebstechnik des BMW i8 haben die Tuner von AC Schnitzer nichts modifiziert. Dafür wurde die Bayern-Flunder aber optisch aufgemöbelt.

Mit kürzeren Fahrwerksfedern wird der BMW i8 an der Vorderachse um 25 mm und an der Hinterachse um 20 mm tiefergelegt. Der abgesenkte Schwerpunkt soll für mehr Kurvenspeed sorgen.

Anbauteile aus Kohlefaserlaminat

Geht es um neue Aerodynamikanbauteile, so zählt bei Schnitzer für den i8 nur Kohlefaserlaminat. An der Front werden ein Frontspoilerelement sowie Side-Wings und ein neuer Mittel-Spoiler nachgerüstet. Die Nieren werden durch ein spezielles Kühlerelement aufgepeppt. Wandert der Blick auf die Flanken des BMW i8, so bleiben die Augen an neuen Seitenschwellerverkleidungen sowie Carbon-Hüllen für die Außenspiegel hängen. Auf dem Heck sorgt ein Racing-Flügel für mehr Aufmerksamkeit und mehr Abtrieb. Darunter macht sich ein dreiteiliger Heckdiffusor breit.

Ergänzen erhält der BMW i8 Carbonapplikationen auf der vorderen Haube, den Türgriffschalen sowie den Luftauslässen vorne und hinten. Eingepasst in die Radläufe wurden 21 Zoll große Schmiedefelgen mit 245/35er Reifen vorn und 285/30er Pneus hinten.

Abgerundet wird der Außen-Auftritt des Genf-Exponats durch eine Vollfolierung im Farbton Inferno Red Chrome. Im Interuer setzen eine Aluminium-Pedalerie, eine Aluminium-Fußstütze und Fußmatten aus Velours die Akzente.