AC Schnitzer Jaguar F-Pace

Mit dem SUV-Modell F-Pace wagt sich AC Schnitzer erstmals auch an einen Jaguar. Für den F-Pace haben die Aachener am Sound, an der Fahrdynamik und an der Optik nachgearbeitet.

Äußerlich lässt sich der Jaguar F-Pace mit neuen Frontspoilerelementen, die an der Originalschürze angebracht werden, sowie einem zusätzlichen Dachspoiler aufrüsten. Dazu komponiert Schnitzer nach Gusto des Kunden 22 Zoll große Leichtmetallfelgen in verschiedenen Designs mit Reifen der Dimension 265/40.

Dem Serienfahrwerk hilft AC Schnitzer mit kürzeren Federn auf die Sprünge. Die Sportfedern senken den SUV an beiden Achsen um 20 bis 25 mm ab.

Noch kraftvoller und voluminöser wird der Sound des Jaguar F-Pace mit einem Soundmodul, welches über eine Fernbedienung 6 Soundvarianten plus Seriensound zuschaltet. Dazu passend liefert Schnitzer zudem wahlweise Endrohrblenden für die Auspuffanlage wahlweise verchromt oder in schwarz. Auf Wunsch wird an Modellen mit Zwei- und Dreiliter-Dieselmotoren auch eine Sportabgasanlage verbaut. Die vier Endrohre sind dabei ebenfalls wahlweise verchromt oder schwarz zu haben.

Für den Innenraum bietet das Programm von Schnitzer neue Velours-Fußmatten und einen Schlüsselhalter.