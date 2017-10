Im Herzen ist das Topmodell des Alfa Romeo Giulia ein Ferrari – und mit 510 PS und 307 km/h Topspeed trägt er zurecht das Kleeblatt auf dem Kotflügel, namensgebend für „Quadrifoglio“. Das Glücksymbol gilt seit den Anfängen des Motorsports als Erkennungsmerkmal aller Rennwagen der Marke aus dem Fiat-Konzern, die ihre sportliche Tradition mit diesem Sechszylinder-Biturbo deutlich zum Ausdruck bringt. Da lacht nicht nur das Herz der „Alfisti“ – auch die Fahrwerksexperten von H&R sind begeistert. Diese Freude bringen die Sauerländer nun in Form von Sportfedern zum Ausdruck die perfekt auf die Kombination mit den Seriendämpfern des Fahrwerks mit „Alfa Active Suspension“ abgestimmt sind und optisch sowie technisch für mehr „Kick“ sorgen.

Der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio hat den Anspruch eine echter Topsportler zu sein – und ist es auch, erst recht, wenn die Modifikation mit H&R Sportfedern zum Tragen kommt. Diese lassen die breit bereiften Leichtmetallräder satte 40 Millimeter tiefer in die Radhäuser gleiten, was dem Power-Alfa mehr als ein Hauch von Rennsport-Flair verleiht.

Die H&R-typische Federabstimmung sowie die tiefere Fahrzeuglage sorgen für spürbar mehr Einlenkdynamik und minimierte Seitenneigungen bei flotten Lastwechseln. Diesen Fahrspaß gibt’s übrigens nicht nur für den Alfa Romeo Quadrifoglio bei H&R ab sofort inklusive Gutachten. Auch weitere Giulia-Modelle lassen sich mit H&R Sportfedern sportlich individualisieren.

Das soll aber noch nicht alles gewesen sein: Für die feine Ausrichtung von Serien- und Nachrüsträdern an den Radhauskanten sind in Kürze „Trak+“-Spurverbreiterungen verfügbar. In Vorbereitung sind zudem H&R Sportstabilisatoren für Vorder- und Hinterachse: Dieses bewirken eine noch präzisere Radführung sowie die Optimierung des Unter- und Übersteuerns.





H&R Komponenten für den Alfa Romeo Quadrifoglio Giulia 2WD (Typ 952)

Sportfedern: Artikelnummer 28715-2 (mit Alfa Active Suspension)

Tieferlegung VA/HA: ca. 40mm

Preis (UVP): 473,62 Euro inkl. 19% MwSt

Sportfedern für weitere Giulia-Modelle: Artikelnummer 28715-1 (ohne Alfa Active Suspension)

Tieferlegung VA/HA: ca. 30mm

Preis (UVP): 390,32 Euro inkl. 19% MwSt

Spurverbreiterungen und Sportstabilisatoren: In Vorbereitung

