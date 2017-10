Der grundsätzlichen Sportlichkeit des Mini trägt man bei H&R seit langem mit maßgeschneiderten Produkten für praktisch alle Modellvarianten Rechnung. Für den neuen Mini Countryman Cooper SD, hier in der Allradausführung 4WD bieten die Profis von H&R nun Sportfedern an: Beim 140 kW (190 PS) starken Mini SD wird der Fahrzeugschwerpunkt vorne und hinten um ca. 30 Millimeter gesenkt. So verbessert sich die Straßenlage noch einmal spürbar – und auch die optische Wirkung harmoniert mit der selbstbewussten Linienführung der Deutschbriten. Selbstverständlich sind die H&R Sportfedern ab sofort und mit Teilegutachten lieferbar.