bild 1: "Ein Cabrio im Winter!" ...wow, noch nie gesehen, Aston Martin zeigt es allen... oder wie?

bild 6: "Coupé und Cabrio im Formationsflug." wenn es um den DB11 geht, das coupé ist keins, wenn es um "autos" allgemein geht, habt ihr den kombi vergessen (und ein halbes auto außerhalb der "formation").

bild 11: "die Elektronik von MercedesVideo BMW M4 vs. Mercedes-AMG C 63 S." hat Mercedes einen vergleichvideo gedreht? oder heißt MercedesVideo die firma, die elektronik usw für AM und AMG bereitstellt?

haben die bei AM genau die elektronik aus genau diesen einen C63 aus-, und in genau diesen DB11 cabrio wieder eingebaut?

bild 17: "Der neue Grand Tourer wirkt aufgeräumter, noch einen Schuss edler, konzentrierter als der DB11" ääähm, Grand Tourer? ich dachte es ginge doch um den DB11, der doch auch abgebildet ist, oder nicht?

bild, das die ams von sich gibt: immer peinlicher und billiger.