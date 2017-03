Es ist noch ein langer Weg bis dahin. Bis 2021 will Aston Martin jedes Jahr ein neues Auto heraus bringen (Zukunft von Aston Martin). Angefangen mit dem DB11. Die weiteren Modelle sind die Nachfolger für den Vantage und den Vanquish, zwei SUV-Modelle, eine neue Lagonda-Limousine sowie der Hypersportler Valkyrie.

Mittelmotorsportwagen mehr „Mainstream“

Neben dem in Kleinstserie geplanten Hypersportler Valkyrie soll der neue, noch namelose Mittelmotorsportwagen, ein richtiges Serienmodell werden. Auch beim Antrieb haben sich die Briten, die im vergangenen Jahr rund 4.000 Autos verkauft haben, schon festgelegt. Hinter den Passagieren soll sich ein V12-Motor breit machen, hat Aston Martin-Boss Andy Palmer auf dem Genfer Autosalon offiziell bestätigt. Als Entwicklungsleiter für den neuen Mittelmotorsportwagen sollen die Briten den Ex-Ferrari-Mann Max Szwaj engagiert haben.

Foto: Red Bull Aston Martin RB 001: Hypercar für die Zukunft. Darunter soll es einen Sportwagen mit Mittelmotor und V8 geben.

In jedem Fall soll der Supersportwagen mehr „Mainstream“ sein als das Hypercar Valkyrie. Also ein Auto, das nicht in limitierter Stückzahl gebaut werden dürfte und für eine größere Käuferschicht in Frage kommt.