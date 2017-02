Nach zwölf Jahren neigt sich der Modellzyklus des aktuellen Aston Martin Vantage dem Ende zu. Als womöglich letztes Abschiedsgeschenk spendieren die Briten in Kooperation mit Red Bull dem alternden Sportwagen ein Sondermodell: die Red Bull Racing Edition. Als solche bestellt werden kann sowohl der 436 PS starke Vantage V8 S als auch der Vantage V12 S mit 571 PS.

Grelle Akzente treffen britisches Understatement

Bei der Red Bull Racing Edition treffen knallige Akzente auf das ansonsten so coole britische Auftreten. Der Lacke: very british und entweder metallisch-blau, silber oder matt-blau. Dazu kommen stets gelbe Bremssättel, rote Akzente in den Kiemen und ein rotes oder gelbes Fischmaul.

Zusätzlich schraubt Aston Martin einen Carbon-Splitter an die Frontschürze und einen Carbon-Diffusor ans Heck. Im Inneren trägt die Sonderedition Red Bull Racing-Schriftzüge auf den Sportsitzen mit gelb-roter Ziernaht. Kohlefaser dominiert die Mittelkonsole. Auf den Einstiegsleisten prangt eine Plakette mit Hinweis auf das Sondermodell - optional wird eine Unterschrift von einem der beiden Red Bull-F1-Fahrer, also Daniel Ricciardo oder Max Verstappen, eingraviert.

Gebaut wird das Sondermodell bei Q - Aston Martins Spezialisten für Individualisierungen. Preise ist uns Aston Martin noch schuldig. Die Auslieferung soll ab dem zweiten Quartal 2017 erfolgen.