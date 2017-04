Audi E-Tron Sportback (2019) Concept Car

2018 will Audi mit dem E-Tron sein erstes Elektroauto auf den Markt bringen. 2019 folgt der e-tron Sportback mit Fließheckkarosse, aber auch höhergelegt und mit SUV-Optik.

Die Namensgebung der Audi-Elektroautos ist nicht ganz stimmig. Aber das hat Audi-Chef Rupert Stadler so erklärt: Der erste Audi mit vollelektrischem Antrieb für 2018 „heißt schlicht und einfach E-Tron. Wir durchbrechen damit unsere Nomenklatur, denn dieses Auto markiert eine Zeitenwende für uns; wie der Audi quattro in den 1980er Jahren, der das Antriebskonzept schon einmal revolutionierte. 2019 folgt der Audi E-Tron Sportback. Wir konzipieren ihn als Fließheck-Modell mit erhöhter Sitzposition. Kein SUV, doch höher als eine gewöhnliche Limousine“.

Die Technik des E-Tron Sportback

Antiebsseitig dürfte der E-Tron Sportback weitestgehend mit dem E-Tron übereinstimmen. Dessen Technik skizzierte bereits das Showcar e-tron quattro (Bildergalerie) auf der IAA 2015 skizziert hat: Drei Elektromotoren – einer an der Vorder-, zwei an der Hinterachse – leisten satte 320 kW (435 PS). Wird das Pedal voll durchgedrückt, stehen im Boostmodus sogar 370 kW (503 PS) und 800 Nm zur Verfügung. Die Sprintzeit auf 100 km/h gab Audi für den e-tron quattro mit 4,6 Sekunden an. Die Höchstgeschwindigkeit sollte auf 210 km/h begrenzt sein. Über den Grad der Rekuperation sollte der Fahrer bestimmen können.

Foto: Audi Dei Technik des e-tron Sportback dürfte der des e-tron quattro Concept von 2015 gleichen.

Viel Reichweite und Schnellladung

Als Energiekapazität der Batterie gab Audi 2015 schon 95 kWh an. Das soll für 500 Kilometer Reichweite genügen, nach welchem Zyklus ist nicht ganz klar. Tesla hat inzwischen ein Modell S mit 100 kWh im Programm. Das soll nach NEFZ 613 Kilometer ohne Nachladen schaffen.

Geladen werden sollte der Audi mit Gleich- und Wechselstrom. Eine Vollladung bei Gleichstrom soll an einer Ladesäule mit 150 kW Leistung rund 50 Minuten dauern. Nach nur 30 Minuten soll bereits Saft für 400 km an Bord sein.

Optional will Audi induktives Laden für die heimische Garage anbieten. Die exakte Positionierung über der Ladeplatte im Boden übernimmt eine selbstparkende Software. Den Wirkungsgrad der sogenannten Wireless-Charging-Technologie hat Audi mit mehr als 90 Prozent beziffert.

Erstes Teaser-Video vom Elektro-Crossover 17 Sek.

Audi plant auch kompaktes Elektroauto

Mit nennenswerten Absatzzahlen rechnet Audi wohl erst in fünf bis sechs Jahren. „2023 erwarten wir eine höhere Nachfrage nach rein-elektrischen Automobilen. Ab dann werden wir beim Absatz mehr Drehmoment für Elektroautos auf weltweiten Märkten erleben“, glaubt Rupert Stadler. „2020, bieten wir auch im Kompaktsegment ein Premium-Elektroauto an. Es basiert auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des VW-Konzerns“, so der Audi-Chef.

Die beiden ersten reinelektrischen E-Tron-Modellen hingegen basieren wie etwa der neue Audi A8 auf dem modularen Längsbaukasten (MLB), der auch Verbrenner oder Hybride darstellen kann. Diese Technik ist aber für massenhafte Stückzahlen zu teuer, der MEB ist für weniger Leistung ausgelegt und daher günstiger. Bei VW wird er die Modelle der I.D.-Modellfamilie tragen. Von ihr wird VW auf der Messe in Shanghai eine weitere Variante als Showcar zeigen. Auch Skodas Vision E baut auf dem MEB auf.