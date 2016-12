ich dachte der Q6 sollte gegen GLE Coupé und X6 positioniert werden, jetzt doch auch der Q8?

ich sehe keine allzugrosse unterschieden zwischen den beiden, ok, der Q8 soll auch verbrennungsmotoren bekommen, ist vielleicht etwas kürzer und bulliger, deutlich oder wirklich verständlich ist aber nichts.

von der bezeichnung her dürfte ein Q8 eigentlich deutlich höher gestellt werden, oder?

von der designseite ist es weiterhin ein trauerspiel, Audi scheint sich echt viel mühe zu geben, auch "neue" ideen zu einheitbrei verkommen zu lassen...

obwohl z.b. der Q5 rundgelutscht ist, der Q7 in zusammenarbeit mit Lego gezeichnet worden ist, der Q2 erst mit der axt gezeichnet wurde, und dann gegen die wand fuhr, sehen alle genauso langweilig aus, das kriegt nicht jeder hin...

sehr "witzig" finde ich auch das einmal Seat-rücklichter, einmal LED-Lego-scheinwerfer, dann ein paar Lambo-Y, ein paar Volvo-T und jetzt auch noch die blaue X vom X2 concept in den scheinwerfern es immer noch nicht schaffen, eine markenidentität zu erschaffen, sondern nur verquirlte, prolligste markenlangeweile, wie kann das nur sein...

wenigstens konsequent ist das nichts eigenes, aber reichlich wiederkautes und übertriebenes zu sehen ist, so ein massives "zu viel" von allem wie auf der front diesen Q8 kennt man sonst nur, in mildere form, von ami-trucks.

...oder traktoren, züge, Stealthbombern, Mad Max oder so...

ich bin echt schockiert, im vergleich war das bisherige Audi-einheitsdesign fantastisch...