Die Wandlung des S7-Karosseriekleids zur Breitbau-Optik des RS vollzieht M&D mit Hilfe des Widebody-Kits PD700R, der vom langjährigen Kooperationspartner Prior Design stammt: Sowohl an der Front als auch am Heck beinhaltet dieser einen kompletten Austausch der Schürzen, welche am Bug um eine aerodynamische Spoilerlippe sowie hinten um einen Diffusor ergänzt sind. Besonders wichtig für die optische Metamorphose sind zudem die Verbreiterungen der vorderen Kotflügel sowie der hinteren Seitenwände samt dazwischen befindlicher Seitenschweller.

Ergänzend montierten die M&D-Mannen am Vor-Facelift-S7 des Baujahrs 2013 die Rückleuchten vom überarbeiteten Modell sowie einen originalen RS7-Kühlergrill, der ebenso glänzend schwarz lackiert ist wie sämtliche Schachtleisten, Gitter und Einsätze sowie die Audi-Ringe und die Außenspiegelkappen.

Farbenspiel und Folierung an Karosserie

Die Karosserie hingegen ist kontrastierend in Audis Perleffekt-Farbe Gletscherweiß metallic gehalten. Überzogen ist sie mit einer Design-Folierung im LeMans-Style mit diversen Formen und Schriftzügen in Rot, Schwarz und Grau. Hinzu kommt eine Tönung der Heck- und hinteren Seitenscheiben. Ein weiterer Hingucker sind die breiten, schwarz pulverbeschichteten Rennen Forged R60 X-Concave-Felgen im Format 10,5x21 Zoll: Ihr Stern weist eine matte Textur auf, während Innen- und Außenbett sowie die Verschraubung ein glänzendes Finish tragen. Die aufgezogenen Reifen haben das Format 265/30ZR21.

Im Innenraum installierte M&D ein RS7-Sportlenkrad und nahm zusätzlich diverse Codierungen vor, die etwa eine TV-Nutzung während der Fahrt oder den Zugriff auf Geheim-Menüs erlauben.

Audi S7 bekommt 280 PS mehr

Zu guter Letzt hat der S7 auch technische Neuerungen zu bieten: Der vier Liter große Biturbo-V8, welcher ab Werk einen Leistungsoutput von 420 PS vorweisen konnte, stellt nach einem M&D-Tuning 700 PS sowie ein maximales Drehmoment von 950 Nm bereit, die dank des Allradantriebs auf alle vier Räder losgelassen werden. Die Steigerung um satte 280 PS ist unter anderem einem Biturbo-Upgrade, einer Optimierung der Ansaugluftführung sowie der Installation einer speziellen Abgasanlage samt Downpipes, HJS-Kats und RS7-Endrohren zu verdanken. Abgerundet werden die Technik-Modifikationen durch eine Optimierung des Luftfahrwerks.