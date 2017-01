Andreas Of

Audi zeigt zur NAIAS in Detroit den neuen SQ5 TFSI. Das sportliche Spitzenmodell des Mittelklasse-SUV kommt Mitte 2017 nach Deutschland. Damit bietet Audi das SUV zum ersten Mal auch bei uns mit einem sportlichen Benziner an.

Der Audi SQ5 ist mit seinem 3.0 TFSI das sportliche Spitzenmodell der Baureihe und das ist auf den ersten Blick erkennbar: Zum Beispiel am mattschwarzen Singleframe. Oder an den kräftigeren Schürzen, den großen Luftöffnungen und den 20-Zoll-Rädern. Innen sorgen ein Sportlenkrad und Sitze mit Leder-Alcantara-Bezug für einen Unterschied zu den schwächeren Q5-Modellen.

Premiere für das Power-SUV zur NAIAS in Detroit 1:23 Min.

Erstmals ein V6-Benziner im deutschen SQ5

Ein V6-Turbo-Benziner sorgt für einen Unterschied bei den Fahrleistungen: In 5,4 Sekunden beschleunigt der SQ5 von null auf 100 km/h. Der aufgeladene Dreilitermotor leistet 354 PS und liefert bei 1.370/min 500 Newtonmeter an die Achtstufen-Tiptronic und weiter an alle vier Räder.

Foto: Audi Vier Endrohre in der Schürze kennzeichnen den SQ5.

Gegen Aufpreis verteilt ein Sportdifferenzial das Moment aktiv zwischen den Hinterrädern. Ebenfalls in der Aufpreisliste: Eine Luftfederung mit mehreren Höhenniveaus und eine Dynamiklenkung mit variabler Übersetzung.

Ab Mitte 2017 bei den Händlern

Serienmäßig sind neben einer Dämpferregelung und 20-Zoll-Rädern auch Leder-Alcantara-Sitzbezüge und LED-Schweinwerfer. Erstmals bietet Audi den SQ5 auch in Deutschland als Benziner an, er kommt Mitte 2017 zu den Händlern.