Erst bei einem Gebot von 5.665 Millionen Dollar fiel bei der Auktion von Gooding & Company auf Amelia Island am Freitag (10.3.2017) der Hammer für einen Porsche 911 GT1 in der Straßenversion.

Traumpreis für einen Porsche 911 aus fünfter Hand. Ok, der auf Amelia Island versteigerte 911 ist ein ganz besonderes Exemplar. Es ist einer von nur 20 gefertigten Porsche 911 GT1 mit Straßenzulassungen, die zur Homologation notwendig waren. Trotz 5 Vorbesitzern liegt die Laufleistung bei bescheidenen 7.900 km. Die Rennversion der silbernen Flunder holte in LeMans 1998 den Gesamtsieg. Von dieser unterscheidet sich die Straßenversion nur in Kleinigkeiten wie den Außenspiegel, Motor- und Fahrwerksabstimmung sowie dem Benzintank.

Foto: Porsche 1998 holte Porsche mit dem GT1 die Sieg in LeMans.

Das jetzt versteigerte Modell trägt die Chassisnummer 005 und dürfte damit das zweite je gebaute Exemplar sein. Es wurde 1998 in München an seinen Erstbesitzer ausgeliefert, der damit knapp 4.400 km zurücklegte. wanderte dann 2003 in die USA aus und wechselte nach zwei weiteren Besitzern zurück nach Deutschland, wo der GT1 2012 erneut verkauft wurde. Der letzte Besitzer, wieder ein US-Amerikaner, ließ den Rennwagen nun in Amelia Island versteigern.

Der 911 GT1 ist quasi ein Mittelmotor-Sportwagen auf Basis des 993, den Porsche seinerzeit extra entwickelte, um den efolgreichen McLaren F1 GTR in die Schranken zu weisen. Sein 3,2 Liter großer Biturbomotor leistet 544 PS und kommt auf ein maximales Drehmoment von 600 Nm. Damit war der GT1 in 3,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreichte maximal 310 km/h.

