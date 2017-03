So ziemlich jede Automarke vereint hinter sich eine treue Front eingefleischter Fans. Bei manchen schlägt die das Automobil-Thema durch bis in die bunte Welt der Tattoos. Und während ein Steißbein-Kunstwerk aus Blumeranken und Schmetterlingen innerhalb weniger Jahre empfindlich an Popularität verlieren kann, ist so eine Corvette C1 doch ein zeitloser Klassiker, der auch unter der Haut eine gute Figur macht.

Künstler wie Emrah Ödemis vom "Lausbub Tattoo Kollektiv" sind schon dank privater Neigung dicht am Thema: Der Tätowierer jagt selbst gerne hinter dem Steuer über die Nordschleife jagt und verarbeitet seine Leidenschaft zur benzinbefeuerten Fortbewegung im Anschluss noch emotionaler in den Kunstwerken.

Foto: Patrick Cabras / The Pigment Gallery Tattoo Köln Vielleicht erst auf den zweiten Blick deutlich: Diese Rüstung, gestochen von Patrick Cabras aus Köln, ziert das Dodge-Emblem.

Sir Dodge und die Ritter der Tinten-Runde

Abseits von Rennstrecken-Romantik gibt es auch sehr individuelle Ansätze, wie den von Patrick Cabras, der seit diesem Jahr in seinem eigenen Studio "The Pigment Gallery" in Köln zu Gange ist. Das von ihm gestochene Oberarm-Tattoo scheint auf den ersten Blick wie eine Ritterrüstung, doch im Zentrum prangt prominent das Dodge-Logo.

Besonders beliebt scheint der VW Bulli zu sein, verkörpert er doch wie kaum ein anderes Auto das Gefühl von Freiheit unbeschwertem Lebensgefühl. Als Motiv wurde er nicht nur im Studio "Heart of Gold" aus Stuttgart, sondern auch bei "Lebenslänglich Tattoo" in Essen gewünscht und umgesetzt.

In Bruchsal entstand ein Motiv, das Rock n´ Roll und Autos verbindet. Das Studio "HautRocker" hat unter das Antlitz von Elvis einen - wie sollte es anders sein - pinken Cadillac gestochen.

In unserer Bildergalerie finden Sie die schicken Auto-Tattoos und einige gemalte Entwürfe. Falls Sie auch ein geliebtes Fahrzeug unter der Haut tragen, dann schicken Sie uns gerne ein Foto via facebook und verewigen Sie sich so in unserer Galerie!