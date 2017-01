Hallo,

schade! Leider hat die Bundesregierung mal wieder nicht die umwelttechnisch sinnvollen Weichen gestellt.

Ich unterstütze seit Jahrzehnten alternative Antriebe. Leider habe ich immer wieder festgestellt, dass auch im Bereich der alternativen Antriebe, nur Lobbyarbeit zu Erfolg führt.

Nur wenn alle alternativen Antriebe gleiche Chancen haben sich zu entwickeln, geht daraus das beste Konzept hervor.

Leider wurde Gasantrieb immer mit Erdgas in den Medien gleichgesetzt, da die Erdgaslobby zwischen Autoindustrie und Erdgasanbietern durch Pressemitteilungen dazu geführt hat.

Die dezentral organisierten Flüssiggasverbände hatte leider nie diese Möglichkeiten der Meinungsmache.

Um die 200bar Speichertechnologie für Wasserstoff zu fördern bzw. serienreif zu machen, mag Erdgas sicher gut sein, aber zur Zeit ist Flüssiggas als Übergangstechnogie deutlich überzeugender.

So kann es sicher als Erfolg bezeichnen werden, daß LPG sich in der Praxis dennoch durchgesetzt hat, obwohl es immer noch sehr wenige LPG Fahrzeuge ab Werk gibt.

Der Anteil der LPG Fahrzeuge bei den Gasfahrzeugen liegt immer noch über 90%.

Meines Erachtens sollten alle alternativen Antriebe in fairer Konkurenz stehen.

Ich habe schon viele Sachen ausprobiert: Pflanzenöl, altes Pommesfett, Methanol, Hybrid , Elektro, Erdgas, Flüssiggas, um dann zu entscheiden, welches das Beste ist, für den jeweiligen Anwendungsfall.

Bei fast allen dieser Antriebe habe ich immer wieder gehört: Das kann nicht funktionieren, Gas explodiert, Pommesfett kann nicht in Auto genutzt werden usw. (Selbst Entwicklungsabteilungen der Autoindustrie und von Zulieferen waren in Gesprächen erstaut, dass es doch geht.)

So sollte es die Bundesregierung auch machen. Seit der Elektrooffensive, haben die Autohersteller leider keinen Anreiz mehr, mehrere Konzepte weiter zu entwickeln.

Disotto, Sunfuel, LPG, Gas aus Bioabfall, Wasserstoff, Brennstoffzelle mit Wasserstoff und Methanol ... usw. hat es durch den verordneten Elektoboom momentan wahnsinnig schwer, weiterentwickelt zu werden. Wollen wir hoffen, dass die Kunden ähnlich wie bei Erdgas/Flüssiggas sich für das Bessere/Praktischere entscheiden.

Schön das Elektro umweltfreundlich ist, egal wo der Strom herkommt :-))))

Hier wird die Chance vertan, mit mehreren sinnvollen alternativen Antrieben in Zukunft eine wirkliche Zeroemmission Mobilität zu bekommen. Elektro in der Stadt, Hybrid , LPG, Methanol und Brennstoffzelle als Übergangstechnologie usw.

Das größte Problem ist nicht, dass wir LPG Fahrer nun 15ct mehr zahlen müssen, (LPG ist trotzdem noch sinnvoll und günstig) schlimmer ist wieder die Meinungsmache. Bei den meisten bleibt hängen: LPG lohnt nicht mehr :-(

Ganz nebenbei: Dass die Flüchtliche nun sogar gebasht werden, weil wir LPG Fahrer nun 15ct mehr zahlen müssen, finde ich schon sehr befremdlcih. Armes Deutschland.