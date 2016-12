Grundsätzlich ist es ja schön, daß BMW versucht, den Anschluß nicht zu verpassen.

Fragt sich nur, den Anschluß woran: an die Freude am GEfahrenWERDEN?

An Fahrbots oder 'Ubers', die wie das Google-Ei mit lähmender Langsamkeit durch die Gegend rollen?

An die zukünftige politische Situation, wenn Millionen arbeitslos gewordener Menschen aus der Transportindustrie wählen gehen?

Mich erinnert das Ganze an ein Rennen zu Klippe, nur damit niemand 'Kodak' sagen kann.