Honda zeigt sich an der von Google entwickelten Technik für autonomes Fahren interessiert und hat mit der Google-Tochter Waymo Gespräche über eine Zusammenarbeit aufgenommen.

Erst vor kurzem hat die Google-Mutter Alphabet das Google-Auto-Projekt in die neu gegründete Tochter Waymo ausgelagert. Diese arbeitet bereits mit dem Autokonzern Fiat-Chrysler zusammen.

Honda will Waymo-Steuerungstechnik

Jetzt zeigt auch der japanische Autobauer Honda Interesse an der Technik der Amerikaner. Im Fokus steht dabei die Integration von Sensortechnik, Betriebsplattform und Software von Waymo in Modelle der Japaner. Man habe darüber formale Verhandlungen aufgenommen, teilte der japanische Autobauer am Mittwoch (21.12.2016) mit. Sollten sich beide Seiten einig werden, würden die Ingenieure der Firmen künftig eng zusammenarbeiten.

Im Gegenzug wollen die Japaner entsprechend umgerüstete Fahrzeuge für Flottentests zur Verfügung stellen. Honda plant um 2020 mit ersten autonom fahrenden Modellen auf den Markt zu kommen.