In diesem Jahr kommen jede Menge neue Blockbuster in die Kinos. Natürlich brauchen Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Vin Diesel und Co. angemessene Fahrzeuge. Wir haben recherchiert, welche Traum-Autos in der Traumfabrik zum Einsatz kommen.

In diesem Jahr erwarten uns nicht nur einige spannende Auto-Neuheiten, auch in der Traumfabrik Hollywood wird fleißig produziert. Also haben wir uns gedacht, da bringen wir doch das Beste aus beiden Welten zusammen und schauen uns an, welche automobilen Stars die Filmneuheiten 2017 so zu bieten haben. Eins vorab: Da geht Einiges!

Nehmen wir zum Beispiel Vin Diesel, der in diesem Jahr als Xander Cage in Triple XXX sein Comeback in der Actionfilm-Reihe gibt. So ein Brecher wie Herr Diesel gibt sich natürlich nicht mit einem Smart ab. Sein Team beispielsweise tritt mit einer Flotte Chevrolet Suburbans auf. Im Trailer gibt es außerdem einen Dodge Charger zu sehen, der versucht einen der Bösewichte über den Haufen zu fahren. Selbstverständlich taucht der glatzköpfige Muskelprotz auch in einem weiteren Film auf, und zwar im achten Teil der Fast & Furious-Streifen. Sie erinnern sich: Da ging es anfangs mal um Autos und mittlerweile um die Lösung von Familien-Problemen unter Zuhilfenahme automatischer Schusswaffen. Dennoch, im „The F8te Of The Furious“-Trailer haben wir einige schicke Autos entdeckt. Da kommen unter anderem ein Lamborghini Murcielago, ein Jaguar F-Type, ein Bentley Continental, eine Corvette C2 Stingray und ettliche VW Passat vor. Letztere werden übrigens von der Polizei gefahren.

Aston Martin DB11 und Lamborghini Centenario

Etwas reduzierter geht es bei der Fortsetzung von „John Wick“ mit Keanu Reeves zu. Wie im ersten Teil ist der treffsichere Anzugträger mit einer wunderschönen Chevrolet Chevelle unterwegs. Ein weiteres Auto der alten Schule gibt es in „A Cure for Wellness“ zu sehen. Tragischerweise wird der Mercedes 450 SEL (Baureihe 116) allerdings bei einem Wildunfall zerlegt.

Ein wirklich abgefahrenes Auto-Line-Up gibt es bei „Transformers: Last Knight“ zu sehen. Neben Aston Martin DB11 und Mercedes-AMG GT R ballert auch ein Lamborghini Centenario über den Asphalt. Da stört es doch kaum, dass die Story schon seit zwei Teilen ein bisschen erlahmt ist.

Marvel-Helden im Bentley Bentayga

Im neuen Spiderman-Teil sieht man den exzentrischen Millionär Tony Stark (Iron Man, gespielt von Robert Downey Jr.) mit Peter Parker im Fond eines Bentley Bentayga sitzen. Obwohl wir uns zu erinnern glauben, dass Mr. Stark ansonsten wahlweise mit einem Acura oder einem Audi R8 e-Tron unterwegs ist.

In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen die spannendsten Hollywood-Darsteller auf vier Rädern, zu denen auch einige modifizierte 80er-Jahre Lotus-Modelle und schwerere Geräte gehören.