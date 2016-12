Viele Leute sagen: 2017 kann ja nur besser werden. Die Automobilindustrie liefert jetzt die Bestätigung, denn im kommenden Jahr rollen mehr als 150 Neuheiten auf uns zu. Klar, dass sich hinter dieser Menge so mancher sehnsüchtig erwartete Schatz verbirgt. Wir haben uns also zusammengesetzt, und uns überlegt, auf welche drei Autos sich jeder von uns eigentlich am meisten freut. Das Ergebnis ist so vielfältig, wie das Angebot selbst: Vom deutschen Pickup über den britischen Kombi bis hin französischen Sportwagen.

Klingt ungewöhnlich? Stimmt aber, denn in den Startlöchern stehen beispielsweise die Mercedes X-Klasse, der Jaguar XF Sportbrake oder die Neuauflage des Renault Alpine. In unserer Bildergalerie stellen die Redakteure von auto motor uns sport jeweils ihre drei am meisten herbeigesehnten Neuerscheinungen des Jahres 2017 vor. Die ganz kritischen unter uns, mussten zwar teilweise auf Autos ausweichen, die erst in den Folgejahren auf den Markt kommen, eine illustre Runde ist es aber trotzdem geworden.