Andreas Of

Carbon-Anbauteile am Bentley Bentayga sind nichts Neues. Neu ist der Collage-Edition-Carbon-Style, den Mansory in Genf vorstellt. Die Anbauteile sind dabei nicht durchgängig dunkel, sondern hell gefleckt. Der Tuner aus dem nördlichen Bayern fertigt den Breitbau-Look komplett selbst. An der Front montiert Mansory eine Schürze mit integrierter Frontlippe und LED-Tagfahrlichtern. Die Maske für den Grill besteht ebenso aus Carbon wie die Motorhaube.

Anbauteile aus Collage Edition Carbon

Die Seiten bekommen Schwellerverkleidungen, das Heck eine neue Schürze mit Diffusor. Zusätzlich zum Spoiler auf der Heckklappe haben die Mansory-Männer einen zweiteiligen Dachspoiler montiert. Diese Anbauteile sind ebenso wie Zierleisten, Spiegelgehäuse und Lufteinlassblenden aus dem "Collage Edition Carbon" gefertigt.

23-Zoll-Räder und 701 PS

Die Radhäuser füllen 23-Zoll-Räder mit dem Namen Y5/1, auf die Reifen der Größe 295/35 ZR 23 aufgezogen sind. Für den Innenraum bietet Mansory unter anderem ein neu gestaltetes Airbag-Lenkrad und Aluminium-Pedale an. Auch innen kommt Carbon zum Einsatz.

Den W12-Biturbo bringen ein Sportendschalldämpder und ein neues Motormanagement auf 701 PS und 1.050 Nm. Damit erreicht der getunte Bentayga eine 10 km/h höhere Höchstgeschwindigkeit.