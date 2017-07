Für besondere Individualisierungsansprüche ist im Hause Bentley Mulliner zuständig. Für das Sondermodell Bentley Continental GT Convertible Galene Edition holten sich die Bentley-Spezialisten aber noch Experten des britischen Unternehmens Princess Yachts mit ins Boot. Benannt wurde die Sonderserie nach Galene, der griechischen Göttin für stille See.

Als Basis für das Sondermodell wurde der Continental GT mit dem V8-Biturbomotor im Bug gewählt. Der Twinturbo kommt auf 507 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 660 Nm bereit. Das wird über eine Achtgangautomatik serienmäßig an alle vier angetriebenen Räder verteilt.

Yacht-Anklänge innen und außen

Foto: Bentley Edelstes Leder, handgesteppte Nähte sowie ganz spezielle Edelholzapplikationen prägen den Innenraum.

Um dem offenen Viersitzer reichlich Yacht-Feeling mit auf den Weg zu geben, erinnert das Exterieur des GT mit seiner Sonderlackierung in „Glacier White“ an das irisierende Glitzern von kristallklarem Wasser. Die Zierleisten auf den Flanken sind im unteren Bereich in Sequin Blue gehalten. Vervollständigt wird der Look von Mulliners Galene Edition mit einem dunkelblauen Verdeck und auffälligen, polierten 21-Zoll-Rädern im Propellerstil.

Maritime Anklänge finden sich aber auch im Innenraum. Die Sitze sind mit Leder in Linen und Portland bezogen, während die von Hand gesetzten Steppnähte in Camel gehalten sind. Leder in den Farben Linen, Portland und Brunel ziert die Türverkleidungen, und als Akzente für die Lederflächen an Armaturenbrett, Mittelkonsole und Armlehnen werden Linen, Brunel und Camel wieder aufgenommen. Das Lenkrad ist in Linen und Brunel gestaltet und an der 12-Uhr-Position mit einem Streifen in Camel versehen.

Spezialapplikationen für den Galene Edition

Die Kopfstützenstickerei greift ebenfalls auf den Farbton Camel zurück, während das Ablagefach der Mittelkonsole in Glacier White gehalten und mit Alcantara in Brunel ausgeschlagen ist. Die Außenlackierung in „Glacier White“ findet sich im Interieur wieder: im Mittelkonsolen-Etui und dem Armaturenbrett, das optional mit einer handgefertigten Illustration einer Megayacht versehen werden kann, die den Mulliner-Schriftzug in jedem Fahrzeug ergänzt. Zudem umgibt dieser Weißton den Uhrenrahmen des Galene Edition. Speziell für das Sondermodell entwickelt wurden die Edelholzapplikationen. Pinstripe Walnut, offenporig versiegelt, bedeckt Teile der Mittelkonsole und des Armaturenbretts. Pinstripe Walnut findet sich aber auch als Einleger in den beleuchteten Einstiegsleisten sowie großflächig ausgelegt im Kofferraum des Bentley wieder.