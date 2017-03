Bei der BMW 2er-Reihe steht ein kleines Facelift an. Nach dem BMW 2er Coupé wurde jetzt auch der 2er Active Tourer als Erlkönig bei Testfahrten erwischt.

Wie schon beim 2er Coupé wird sich auch am Active Tourer optisch nicht viel ändern. Der Frontantriebs-BMW erhält neu gezeichnete Scheinwerfer, neu geformte Nieren im Kühlergrill sowie leicht modifizierte Lufteinlässe in der Frontschürze. Am Heck zeichnet sich lediglich eine neu geformte Schürze ab. Dazu gibt es neu gezeichnete Leichtmetallfelgen.

Auch im Innenraum stehen die Zeichen auf Evolution und nicht Revolution. Das Infotainmentsystem wird mit den neusten iDrive-Features aktualisiert. Dazu gibt es neue Bezugsstoffe und Oberflächenmaterialien.

Auf der Antriebsseite sind bislang keine Veränderungen bekannt.

Seine Premiere dürfte der überarbeitete BMW 2er Active Tourer auf der IAA im September 2017 feiern. Das Preisniveau dürfte sich nicht ändern. Aktuell ist der 2er Kompaktvan ab 26.400 Euro zu haben.