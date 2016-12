ach flexnow, man sollte die beiträge worauf man antworten will am besten durchlesen, nicht nur anfang und ende, dann würden sich manche fragen und kommentare erübrigen...

BMW würde betriebswirtschaftlich alles richtig machen, wenn AT und GT, die sich recht gut verkaufen, weiter gebaut werden würden, und dessen palette wie geplant vervollständigt werden würde, so das finanzieller spielraum entstehen könnte, um besonders in anderen baureihen die typische markentugenden weiter pflegen zu können.

ja, WÜRDE, denn genau das passiert eben nicht, und genau das prangere ich an.

es wird nicht das gebaut, was gekauft wird, wie Hr. Berschling auch schreibt, wieso bekommt der GT, als grösseren modell der baureihe, nicht den 25er motor, oder eben den Xe antriebstrang, den es schon in AT und China-X1 gibt? der würde ohne extrakosten passen, und würde sich garantiert gut verkaufen, würde sogar perfekt zur neuen möchtegern-ökoimage passen.

wieso wird stattdessen der GT eingestellt? traditionelle imagegründe haben bei AT-GT vom anfang an keine rolle gespielt, ich sehe keinen grund wieso es plötzlich nach anderthalb jahren bauzeit es der fall sein sollte.

auf die hälfte der (wohlgemerkt fertig entwickelte) baureihe zu verzichten, wo man keinen weiteren cent investieren müsste, ist sicher nicht "alles richtig", betriebswirtschaftlich gesehen, sondern weggeschmissenes geld.

für die "kritische kundenmasse" die noch übrig ist bleiben auch fast nur enttäuschte hoffnungen, der R6er gibt es erst ab 300 PS - 50.000 € aufwärts, tendenz sehr deutlich aufsteigend, der 4zylindrige ersatz ist einfach nichtssagend, die konkurrenz macht es zum teil überdeutlich besser, der 3zylinder darunter ist glücklicherweise nur zum teil (denn nur um glück kann es sich handeln) sogar schlecht, der M5 hat ein getuntes, "normales" V8 (der wahrscheinlich demnächst auch verschwinden wird, denn ein mehrfach aufgeladener R6er tut's auch), und demnächst sogar derselbe allrad wie ein 550i, die innenraumqualität der 3er ist seit gut 10 jahren so gut wie bei Hyundai, meldungen über indifferenten oder gar abgekoppelte lenkungen sowie stössige oder pomadige, unbalancierte, unkomfortablen und auch noch unsportliche fahrwerke sind selbst beim 3er mittlerweile der normalfall geworden, usw usf.

die i-baureihe ist nicht nur völlig eingeschlafen, sondern wird auch der konsequente leichtbau beraubt, somit ist auch diesen technologischen und imagemässigen vorsprung verschwendet worden, was bleibt noch übrig?

konnektivität und hologestensteuerungdingsbums, wow, wie lange noch wird man den BMW-aufpreis NUR dafür zahlen?

so gross ist der vorsprung gar nicht, das man lange davon zehren könnte.

nicht AT und GT sehe ich als möglicher grund zur pleite, das habe ich nicht behauptet, sondern die absolute richtungslosigkeit die BMW immer mehr zeigt, es wird weder markeimagekonform, noch betriebswirtschaftlich, noch in eine bestimmte, neue richtung gearbeitet, premium sind nur noch die preise und die digitale ausstattung, zumindest in den unteren baureihen, die M GmbH verkommt zu ausstattungssparte, die marke zu eine melancholische erinnerung.

ist Ihnen jetzt etwas klarer was ich meinte?

naja, wenn Sie wieder nur erste und letzte zeile gelesen haben, wahrscheinlich wieder nicht...