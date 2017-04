Um die Wünsche der chinesischen Kundschaft nach viel Platz im Fond auch mit dem neuen 5er berfriedigen zu können, legt BMW auch die neue Modellgeneration wieder als Langversion auf. Vorgestellt wird die auf der Auto Shanghai 2017. Das neue Modell wird von BMW Brilliance Automotive Ltd. exklusiv für den chinesischen Automobilmarkt am Produktionsstandort Shenyang gefertigt.

In ihrer dritten Generation orientiert sich die BMW 5er Limousine in der Langversion präziser denn je an den Bedürfnissen und Wünschen chinesischer Kunden. Sie wurde parallel zur neuen BMW 5er Limousine mit normalem Radstand entwickelt. Ihr um 133 Millimeter erweiterter Radstand sorgt im äußeren Erscheinungsbild für gestreckte Proportionen, die aber kaum auffallen. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen soll die neue BMW 5er Limousine in der Langversion ein um bis zu 130 Kilogramm reduziertes Gewicht und verbesserte Aerodynamik-Eigenschaften aufweisen.

Neben dem Plus an Beinfreiheit bringt der lange 5er eine weiter optimierte Geräuschdämmung, elektrisch einstellbare Komfortsitze im Fond, ein Ambient Air Paket und ein Panorama-Glasdach mit. Das Anzeige- und Bedienkonzept umfasst jetzt neben dem iDrive-System und einer weiter optimierten Sprachsteuerung auch einen Bordmonitor mit Touchscreen-Funktion sowie Gestiksteuerung.

Angaben zu Preisen oder Motorisierungen macht BMW noch nicht.

BMW i8-Sondermodell

Foto: BMW Premiere in China: BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition.

Als zweite Weltpremiere zeigt BMW in China das Sondermodell BMW i8 Protonic Frozen Yellow Edition. Das jüngste Editionsmodell zeichnet sich durch eine exklusive Lackierung in Protonic Frozen Yellow, neugestaltete 20 Zoll-Leichtmetallräder und eine individuelle Innenraumgestaltung aus.