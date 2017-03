Angeboten wird die M Sport Limited Edition für alle 6er-Versionen - also für das BMW 6er Coupé, das BMW 6er Cabrio und das BMW 6er Gran Coupé.

Zu den Bestandteilen der M Sport Limited Edition für den 6er gehören eine Außenlackierung in "Sonic Speed Blau metallic", 20 Zoll große M-Leichtmetallräder in Bicolor-Ausführung, Carbon-Außenspiegelkappen, Komfortsitzen mit BMW Individual Volllederausstattung in schwarz-blau, Carbon-Applikationen im Cockpit, am Gangwahlschalter sowie Einstiegsleisten, die eine blaue Einfärbung und den Schriftzug „M Sport Limited Edition“ tragen.

Vom Sondermodell sollen nur 300 Exemplare angeboten werden. Preise wurden noch nicht genannt.