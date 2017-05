leute, leute, leute...



hat jemand komische substanzen in der wasserleitung geschüttet, bei euch?



also, was konnten die arme, wirklich reiche leute bisher nur tun, ohne wirklich teure BMWs, es ist wirklich dramatisch, Rolls-Royce fahren zu müssen, wenn man wirklich geld hat...



noch dramatischer kann nur eine B-säule sein, wo hat man denn sowas schon gesehen, also, man muss echt verrückt sein, um eine B-säule einzubauen, und das in ein auto!!!

tjaa, es gibt auch mal autos, wo eher auf gewichtverteilung, schwerpunkt, karosseriesteifigkeit geachtet wird, "freude am fahren", wissen Sie noch?

eine B-säule ist kein makel und keine notlösung, es ist eine entscheidung, die eigentlich nur vorteile hat, wenn man vom fahren, und nicht vom cruisen oder posieren redet.



aber es gibt noch schlimmeres...

wie kann man denn bei einen (theoretisch) sportlichen coupé nicht wirklich auf den fussraum hinten achten, das ist doch ein sakrileg!

es ist doch das allerwichtigste kriterium beim kauf von ein coupé...

man müsste Benz die augen öffnen, die bauen den SL seit jahrzehnten, und sogar ganz ohne fussraum hinten, unglaublich, oder?

gibt es nicht ein 6er Gran Coupé, wenn man öfter mal leute mitnimmt? ich gehe davon aus das der platz für die füsse dort zumindest ausreichend sei, für ein Gran Coupé wohlgemerkt.