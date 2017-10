@schnarcher99 : warum sollte er mehr Platz als ein 6er bieten, wenn er sogar kürzer ist? Es ist ein luxuriöser Sportwagen und nicht ein Luxuscoupé. Platz für zwei Personen plus zwei für Kurzstrecken. Auch ich werde den 6er vermissen, was aber mit der Produktplatzierung des 8ers nichts zu tun hat. BMW ist der rentabelste Hersteller der Welt, da wissen sie wohl besser, was angebracht ist. Schliesslich sind sie in vielen Kategorien die Erfinder erfolgreicher Baureihen, die dann von Mercedes, Audi, Porsche und anderen Marken kopiert wurden.