Ich hatte diesen Kommentar ursprünglich unter dem Erlkönigartikel gepostet, aber hier passt er ebenfalls sehr gut:



Die Menschen greifen nicht zu einem BMW in der Luxus-Coupe-Klasse, wenn er einfach nicht die Ansprüche des Marktes bedient.

Das Concept Car könnte vom Design her genauso gut ein Lexus LC sein. Der 8er mag für BMW Bewegung im Design bedeuten, was in München aktuell ungewöhnlich ist, aber der Auftritt des 8er Concept Car ist nur aggressiv. Käufer eines S-Coupes (der anvisierte Gegner) schätzen dagegen den ruhigen, eleganten Auftritt in Verbindung mit dem opulenten Innenraum.



Der Innenraum des 8er Concept Car ist zwar handwerklich mit Sicherheit toll gemacht, aber bei dem Fokus auf Fahrerzentrierung und generellem Mangel an Mut, sich bei dem Topmodell deutlich von den kleineren Baureihen abzusetzen, verblasst er gegenüber dem Innenraum des S-Coupes.



Jemand, der jenseits der 100.000€ für ein großes Coupe ausgibt, wird üblicherweise ein großes Coupe wollen und nicht einen fünf Meter und zwei Tonnen schweren "Sportwagen", wie das Design des 8er versucht zu suggerieren.

Wollte er einen Sportwagen, könnte er einen Sportwagen kaufen oder einen vollausgestatteten M4 nehmen. Dieser wäre dann das gewünschte Maß an Sportlichkeit. Der typische Käufer eines Luxuscoupes hat sowieso noch mindestens ein weiteres Auto in der Garage.



BMW sucht die Lücke im Markt und befördert sich dabei selbst mit diesem aggressiven, bewusst sportlichem Design in die Nische.