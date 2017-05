Messe RETTmobil 2017

Auch Einsatzkräfte dürfen Spaß haben, selbst wenn der Einsatzzweck meistens bitterer Ernst ist. Doch wohl kaum ein Notarzt wird sich wohl beschweren, wenn sein Arbeitsgerät BMW 440i xDrive Gran Coupé heißt und mit 326 PS erkrankten Mitbürgern zu Hilfe eilt. Dieses 4er Coupé eröffnet für BMW den Ausstellungsreigen der diesjährigen Messe RETTmobil in Fulda, wo sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Sicherheitsbehörden einen Überblick zu aktuellen Fahrzeugen verschaffen können.

Heimlich, still und leise anschleichen können sich demnächst Zivilfahnder, wenn sie das getarnte Einsatzfahrzeug auf Basis des 520d über deutsche Straßen lenken. Zu den spezifischen Ausstattungsmerkmalen zählen ein Schaltzentrum inklusive Funkhauptschalter und Steuergerät für Funkgeräte, ein stärkerer Generator und eine Zusatzbatterie im Kofferraum. Die getarnte Sondersignalanlage umfasst LED-Frontblitzer vom Typ Hella BST hinter der Niere, eine abnehmbare Magnetblitzleuchte, die auch auf dem Aluminiumdach des Basisfahrzeugs haftet, sowie eine elektronische Tonfolgesignalanlage mit zwei Druckkammerlautsprechern hinter der Frontschürze.

X5 als Notarztfahrzeug

Dynamischer als mit dem 190-PS-5er können Notärzte künftig unterwegs sein, wenn sie zum NEF BMW X5 xDrive30d (258 OS) greifen, laut BMW das geräumigste Einsatzfahrzeug im Programm. Die automatisch betätigte Heckklappe gewährleistet schnellen Zugriff auf die Rettungsausrüstung. Für maximale Aufmerksamkeit sorgen die Teilbeklebung „Aerodynamic“, die Sondersignalanlage DBS 4000 inklusive Alley Lights, Power-Blitz und Dachblinker, blaue LED-Frontblitzer hinter dem Kühlergrill sowie blaue und gelbe LED-Blitzer in der Heckklappe. Außerdem besitzt das Fahrzeug eine AGM-Zusatzbatterie, ein DEFA Innenraum-Heizgerät, eine 230-Volt-Einspeisung zur externen Stromaufnahme und einen Verteilerkasten mit zwei Steckdosen, über die externe Geräte und Apparate versorgt werden können.

Ökonomischer ist hingegen der ebenfalls als NEF ausgelegte BMW 220d xDrive Gran Tourer für den Notarzt, schließlich soll sich der 190 PS-Diesel in Verbindung mit dem Achtgang-Automatikgetriebe lediglich 4,9 Liter gönnen, wenn es mit gebremstem Schaum vom Einsatz zurück in die Basis geht. Noch etwas kompakter und effizienter ist schließlich der BMW X1 xDrive18d für die Einsatzleitung von Feuerwehren. Der Kommandowagen soll sich lediglich 4,7 Liter im Schnitt gönnen.

Boxer-BMW für First Responder

Schneller als jedes Auto, besonders im Stau, ist schließlich die BMW R 1200 RT als First Responder-Fahrzeug unterwegs. Die Einsatzmaschine besitzt unter anderem einen beheizten Einzelsitz mit Funkkasten, Zusatzbatterie, Antenne, LED-Blitzkennleuchten und Anhaltesignalgeber. Dank der Fahrmodi „Rain“ und „Road“ lässt sich die Maschine an unterschiedliche Straßenverhältnisse anpassen, der optionale Schaltassistent Pro entlastet den Fahrer zusätzlich. ABS und die Automatische Stabilitätskontrolle ASC sind serienmäßig an Bord; das schräglagenoptimierte ABS Pro und das dynamische Bremslicht sind als Sonderausstattung Fahrmodi Pro lieferbar. Der 125-PS-Boxermotor gönnt sich allerdings auch durschnittlich 4,9 Liter.