Der BMW i8 Spyder wird ein reiner Zweisitzer, dürfte sich aber ansonsten an der Technik des BMW i8 Coupés bedienen. Wenn der BMW i8 Spyder im Frühjahr 2018 dann auf den Markt kommt, wird er allerdings gleich die aktualisierte Antriebstechnik tragen, die der normale i8 mit seinem Facelift bekommt. Ebenso wie dessen neue Designelemente, Schürzen und Leuchten.

BMW i8 Spyder mit über 400 PS Gesamtleistung

So dürfte der aus dem i3 übernommene Elektromotor im i8 künftig entdrosselt agieren und so von 131 auf 170 PS zulegen. Aber auch der bislang 231 PS starke Dreizylinder-Turbobenziner bietet noch Reserven, die freigelegt werden sollen. Unter dem Strich soll der BMW i8 so auf eine Gesamtleistung von 400 bis 420 PS kommen.

BMW i8 Spyder in Peking Ökosport unter freiem Himmel

Bei der Verdeckkonstruktion des BMW i8 Spyder ergibt sich gegenüber der Studie eine Änderung. Zwischen den beiden Airdomes hinter den Sitzen scheint eine unabhängig vom Stoffverdeck versenkbare Glasscheibe Einzug zu halten. Die hintern Sitznischen des Coupés fallen dem Verdeckkasten zum Opfer. Sitzheizung und Nackenfön sollen den Offenfahr-Komfort steigern.