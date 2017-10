BMW legt den X5 als Special Edition und den X6 als M Sport Edition auf. In beiden Fällen sollen die Modelle noch exklusiver und noch sportlicher werden.

Ab Dezember 2017 bietet BMW die Sondermodelle BMW X5 Special Edition und BMW X6 M Sport Edition an.

Die Special Edition für den BMW X5 umfasst das M Sportpaket mit Lederausstattung Dakota einschließlich Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Alternativ und ohne Aufpreis ist auch die Alcantara-/ Lederkombination in Anthrazit/Schwarz und mit M Kennzeichnung auf dem Sitzleder erhältlich. Außerdem wird als Option die BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino in fünf Farbvarianten angeboten. Darüber hinaus ist der BMW X5 in der Special Edition mit einer Sonnenschutzverglasung und dem Multifunktionalen Instrumentendisplay (nicht für den BMW X5 xDrive40e iPerformance) ausgestattet. Das Editionsmodell ist für alle Modellvarianten mit Ausnahme des BMW X5 M50d erhältlich.

M-Look und Sonderfarbe für den X6

Eine Karosserielackierung in der Variante Long Beach Blau metallic und Interieurleisten in der Ausführung Carbon Fibre sind die exklusiven Bestandteile der M Sport Edition für den BMW X6. Alternativ werden die Metallic-Lackierungen Carbonschwarz und mineralweiß angeboten. Hinzu kommen die Ausstattungsumfänge des M Sportpakets sowie 20 Zoll große und ebenfalls exklusive M Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign und mit Mischbereifung sowie Notlaufeigenschaften. Optional sind für das Edeitionsmodell auch 21 Zoll große M Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign mit Mischbereifung und Notlaufeigenschaften verfügbar. Die M Sport Edition wird für alle Modellvarianten des Sports Activity Coupé mit Ausnahme des BMW X6 M50d angeboten.

Preise für die beiden Sondereditionen wurden noch nicht genannt.