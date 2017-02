Die kalifornische Tuning-Werkstatt Boden Autohaus hat sich auf den Extrem-Umbau von deutschen Modellen spezialisiert. Wir zeigen Ihnen, was die verrückten US-Amerikaner aus Audi, BMW und Co. machen.

Deutsche Autos haben in den USA einen guten Ruf. Auch wenn die Zahlen im vergangenen Jahr etwas stagnierten, entschieden sich immerhin noch 1,4 Millionen Neuwagenkäufer für „German Engineering“. Wer sich von der Masse abheben will, bekommt für Audi, BMW, Mercedes und Co. jede Menge Tuning-Zubehör. Wer auf ganz individuelle Extrem-Umbauten steht, sollte am Besten im Boden Autohaus in Kalifornien vorbeischauen.

Boden Autohaus bekannt für Extrem-Tieferlegungen

Der Name verrät es bereits: Die Tuning Garage in Costa Mesa, südlich von Los Angeles, hat sich vor allem auf deutsche Modelle spezialisiert. Auf Wunsch bauen die Techniker aber natürlich auch US Muscle-Cars, italienische Sportler oder Japan-Vans um. Der Kunde ist in den USA bekanntlich König. „Geht nicht, gibt’s nicht“, lautet das Motto im Boden Autohaus. Und so werden auch die extremsten Modifizierungswünsche der „Customers“ in die Realität umgesetzt.

Bekannt ist das Boden Autohaus vor allem für extreme Tieferlegungen. Mittels individuell angepassten Luftfederfahrwerken schleifen die Autos nach der Behandlung förmlich auf dem Asphalt. Dazu gibt es auf Wunsch ausgefallene Felgen im Riesen-Format und Breitbau-Bodykits. Die Monster-Räder müssen schließlich auch irgendwie untergebracht werden.

Foto: Boden Autohaus

Boden-Umbauten als Gesamtkunstwerk

Die Nachrüstteile werden bei unterschiedlichen Zulieferern bestellt und dann professionell in der Werkstatt eingebaut. Am Ende soll immer ein stimmiges Gesamtkunstwerk entstehen. Abgerundet wird das Paket stets von einer auffälligen Lackierung oder Folierung. Performance-Tuning und Auspuff-Anlagen gehören ebenfalls zum Angebot des Boden Autohaus.

Worte können die teilweise extremen Umbauten der Kalifornier aber nur unzureichend beschreiben. Deshalb haben wir in die Galerie einige Fotos von verschiedenen Modellen gepackt, die aus der Werkstatt-Halle in Costa Mesa gerollt sind. Noch mehr Informationen und Bilder zu den neuesten Projekten finden Sie auf der Homepage des Boden Autohaus.