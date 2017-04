Ein guter Wagen dieser Borgward, leider zu lang für meine Remise.

Allein der Name wird manchen Käufer überzeugen, selbst bin ich

einen in den 70er Jahren gefahren.

Das die Produktionsfläche so klein ist, ist hoffentlich nur der Anfang.

Es ist ja alles erst mal ein Anfang, hoffentlich geht das nicht so in

die Hose, wie bei der Lloyd-Werft in Bremerhaven