Brabus 650 Cabrio geht bis 320 Sachen

Auf Basis des Mercedes-AMG C 63 S Cabriolets verpassen die Bottroper dem Achtzylinder-Biturbo-Triebwerk 650 PS bei 5.800/min (plus 140 PS) und ein maximales Drehmoment von 820 Nm, das zwischen 1.750 und 4.500/min. anliegt. Derart erstarkt sprintet der offene Viersitzer in nur 3,7 Sekunden bis Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h.

Das Brabus 650 Cabrio kommt mit verstellbarem Fahrwerk daher.

Verwirklicht wurde der Kraftzuwachs durch zwei spezielle Turbolader mit größerer Verdichtereinheit und einer speziellen Rumpfgruppe mit verstärkter Axiallagerung. Des Weiteren hat Brabus das elektronische Motormanagement modifiziert.

Die Power leitet der künftige Brabus-Fahrer via Siebengang-Sportgetriebe aus dem C 63 S per Lenkradpaddels auf die 20 Zoll großen Hinterräder, die mit Sportreifen der Dimension 285/30 ZR 20 bezogen sind. Vorn kommen Reifen der Dimension 255/30 ZR 20 zum Einsatz. Um den Brabus 650 als Cabrio auf der Straße zu halten, wurde auch das Fahrwerk modifiziert. Spezielle Sportfedern mit Gewindehöhenverstellung sind mit den serienmäßigen Ride Control-Stoßdämpfern mit adaptiver Verstelldämpfung kombiniert. Damit kann zudem die Fahrwerkshöhe individuell eingestellt werden. Der Verstellbereich liegt zwischen 20 und 40 Millimetern Tieferlegung.

Coming home-Modus für Auspuffanlage

Akustisch und optisch soll die Edelstahl-Auspuffanlage mit Klappensteuerung das Cabrio aufwerten. Sie ermöglicht ein elektronisch vom Cockpit aus gesteuertes Soundmanagement. Per Knopfdruck kann wahlweise zwischen dezentem „Coming home“-Modus und betont sportlichem Motorsound mit geöffneten Abgasklappen gewechselt werden.

Für eine Power-Optik á la Brabus gibt es Aerodynamik-Komponenten, die in Sicht-Carbon mit wahlweise matter oder hochglänzender Versiegelung angeboten werden. Für die Front gibt es eine dynamischere Schürze, für die Flanken spezielle Seitenschweller sowie Sicht-Carbon-Blenden an den Außenspiegeln. Am Heck rahmt ein Carbon-Diffusor die beiden doppelflutigen Endrohre ein.

Im Innenraum fährt Brabus ein Lederinterieur auf und versieht es mit azurblauen Dekorelementen. Dazu gesellen sich weitere Carbon-Elemente sowie Pedalerie und Türverriegelungspins in Aluminium. Das Brabus Cabrio ist als Komplettfahrzeug erhältlich oder kann auf Basis jedes Mercedes C 63 S Cabriolets komplett oder stufenweise aufgebaut werden.