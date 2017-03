Egal, ob dieses komplett überflüssige Fahrzeug oder der noch viel danebenere Brabus 550 Adventure 4x4², es gibt wohl keine deutlicheres Zeichen dafür, dass die "alten" Hersteller und – mit ihnen, wenn nicht ihnen voran – ihre Tuner immer mehr aus der Zeit fallen. Innovation? Wenn es die dort mal gegeben hat, dann ist das lange her. So ca. 100 Jahre oder so.



Währenddessen zeigen uns Firmen wie Tesla oder (wenn es deutsch sein soll) Sono Motors, was heute den Mobilitätsmarkt bewegt. Doch aus Deutschland langweilt eine Vaporware-Studie nach der nächsten; oder es werden Fahrzeuge für irgendwann mal versprochen, und die dann auch nur zu Preisen, die kein normaler Mensch (und Nicht-Firmenkunde) bezahlen kann.



VAG, Daimler und Co haben es so etwas von verdient, zu sterben. Und das ist komplett selbstverschuldet!