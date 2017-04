Buick stellt in New York den neuen Enclave vor. Der neue Siebensitzer zeigt sich nicht nur deutlich verändert, sondern ist auch deutlich gewachsen.

Technisch ist der neue Buick Enclave eng mit dem Konzer-Schwestermodellen GMC Acadia und Chevrolet Traverse verwandt. Während der Acadia beim Generationswechsel geschrumpft wurde, darf der Enclave wie schon der Traverse in der Größe ordentlich zulegen. Der Radstand legt um 5 cm auf 3,07 Meter zu, die Gesamtlänge wächst auf 5,19 Meter. Zugelegt haben soll vor allem die Beinfreiheit in der dritten Sitzreihe. Reihe zwei und drei lassen sich komplett umlegen und schaffen so eine ebene Ladefläche.

Den neuen Look prägen die abgesenkte Dachlinie, die flacher stehende Windschutzscheibe, der verlängerte Radstand und die damit veränderten Proportionen sowie der neue Kühlergrill im aktuellen Buick-Look.

Einziger Antrieb ist ein 3,6-Liter-V6-Benziner mit 309 PS und 353 Nm Drehmoment. Die Basisversion setzt auf Vorderradantrieb, optional gibt es Allradantrieb. Geschaltet wird so oder so per Neungang-Automatik.

Zur serienmäßigen Sicherheitsaustattung zählen unter anderem eine Rückfahrkamera, sieben Airbags, Parksensoren vorne und hinten, ein Kollisionswarner, eine Querverkehrswarung hinten, Spurhalteassistent und Spurverlassenswarnung. Das Infotainmentangebot bietet Smartphone-Einbindung und Internetzugang.

Die Preise für den neuen Enclave, der im Herbst 2017 in den US-Handel kommt, dürften bei rund 42.000 Dollar starten.