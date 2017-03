Für die vollständige Vernetzung aller Verkehrsteilnehmer setzt Vodafone auf die neue Mobilfunktechnologie LTE-V2X, mit dr nicht nur Autos künftig direkt kommunizieren können. Fahrzeuge sollen auch Informationen auf direktem Wege auch mit Fußgängern, Ampeln und Kreuzungen austauschen können - und zwar in Echtzeit.

Damit sollen beispielsweise Informationen über potenzielle Gefahrensituationen besonders schnell an andere Verkehrsteilnehmer weitergeleitet werden, und sich Unfälle vermeiden lassen. Weniger oder ar keine Staus mehr sparen Zeit und Treibstoff. Die Projektpartner gehen von bis zu 15% weniger Benzinverbrauch aus.

Auf der CeBIT präsentieren die drei Unternehmen bereits unterschiedliche Szenarien der Direktkommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern. Fahrzeuge erhalten eine unmittelbare Warnung, wenn ein vorausfahrendes Auto abbremst weil beispielsweise ein Ball auf die Straße rollt. Per Live-Stream können Autofahrer das Sichtfeld anderer, vorausfahrender Fahrzeuge einsehen. So überblicken sie selbst dann die Straße, wenn große Fahrzeuge die direkte Sicht versperren. Außerdem zeigt Vodafone, wie Autos eine Warnung erhalten, sobald sich Fußgänger am Straßenrand der Fahrbahn nähern, zum Beispiel um einen Zebrastreifen zu überqueren.