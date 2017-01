Alle Daten wandern in die „Cloud“ genannten Serversysteme, verschiedenste Clouds vernetzen sich und sämtliche Daten stehen wiederum den Autos zur Verfügung, die mit modernster Technik ihre Umgebung erkennen und die dank neuronaler Netzwerke ständig dazulernen. Autobau und IT verschmelzen immer stärker und das autonome Fahren rückt immer näher: Wir sind über die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gezogen und haben die Highlights der Autobranche aufgesprürt. Die wichtigsten Neuheiten findest Du in unserer Bildergalerie.