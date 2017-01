Autos? Autos spielen auf der CES in Las Vegas nicht die erste Geige. Hier geht es um ultraschnelle Waschmaschinen, ultraflache OLED-Fernseher, massenweise Virtual-Reality-Brillen und E-Bikes: So ist die wahre CES 2017.

Autos breiten sich auf der CES in Las Vegas immer stärker aus, schließlich nutzen die Autohersteller die Messe immer mehr, um ihre neuesten Technologien in Sachen Bedienung, autonomes Fahren und Vernetzung zu zeigen. Aber die große unübersichtliche und ungeordnete Show gehört viel kleineren Stars: Fernseher, Smartphone-Hüllen, Drohnen und selbst elektrische Weinpumpen zum Aufstecken auf die Flaschen werden von großen und kleinen Herstellern präsentiert. Samsung, LG und GoPro haben die Messe natürlich mit riesigen Ständen im Griff. Wir haben auf unserem Rundgang nicht nur die schnellste Waschmaschine der Welt endeckt – was die CES ausmacht, findest Du in unserer Bildergalerie.