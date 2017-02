Für den V6-befeuerten Camaro und die V8-SS-Versionen war das 1LE-Paket bereits zu haben, jetzt kommt auch die 650 PS starke Kompressorversion des Camaro in den Genuss von mehr Feinschliff für den Rundstreckeneinsatz.

Zum 1LE-Paket für den Camaro ZL1 gehören ein mächtiger, feststehender Heckspoiler aus Carbon sowie zusätzliche Flaps an der Frontschürze. Beim Fahrwerk setzt das Rennstreckenpaket auf voll einstellbare Multimac-Dämpfer, die an der Vorderachse auch in der Höhe regulierbar sind. Dazu gibt es einen in drei Stufen einstellbaren Hinterachsstabilisator sowie m it 1LE-Logo bestückte Brembobremszangen.

Sportreifen auf leichteren Felgen

Für noch weniger ungefederte Massen (minus 3,3 kg je Rad) trägt die ZL1 1LE geschmiedete Leichtmetallfelgen, die einen Zoll breiter werden, aber auch einen Zoll weniger Durchmesser haben. Bestückt sind diese mit extrem haftfreudigen Goodyear-Sportreifen. Eine dünnere Heckscheibe und eine modifizierte Rückbank sparen 27 kg Gewicht.

Andererseits fährt die ZL1 mit einer Klimaautomatik, einem beheizten Lenkrad, einem Bose-Soundsystem sowie beheizten und belüfteten Sitzen vor. Dennoch soll die 1LE auf der 4,7 km langen Hausteststrecke von GM der Serienversion 3 Sekunden abnehmen.

Preise für den Chevrolet Camaro ZL1 1LE wurden noch nicht genannt. In den Handel soll die Sportversion gegen Jahresende kommen.