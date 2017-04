Chevrolet Corvette Carbon 65 Edition

Zu haben ist das Kohlefaser-Paket nur für die Corvette-Modelle Grand Sport und Z06. Zum Umfang der Carbon 65 Edition zählen Dekoraufkleber auf den Türen und den Kotflügeln, schwarz lackierte Leichtmetallfelgen mit Carbon-Nabenabdeckung, blau lackierte Bremssättel, ein Carboneinsatz in der Motorhaube, ein Carbondach beim Coupé und ein Carboneinsatz in der Verdeckabdeckung beim Cabrio, ein Carbon-Frontspoiler, Carbon-Lufteinlässe und in Carbon gehüllte Außenspiegel. Die Cabrioversionen erhalten ein blaues Stoffverdeck.

Den Innenraum der Sondermodelle werten schwarzes Alcantara mit blauen Kontrastnähten, ein Sportlenkrad mit Carbon-Einlagen, Sportsitze sowie Sondereinstiegsleisten auf.

Zu haben ist das Carbon 65 Editions-Paket ab Sommer für den Modelljahrgang 2018. In den USA kostet das Paket 15.000 Dollar Aufpreis. Für Europa wurden noch keine Preise genannt.