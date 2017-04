2018 soll die Corvette mit Mittelmotorkonzept kommen. Zuvor wird Chevrolet die Corvette C7 aber noch mit einem großen Knall verabschieden – mit der über 700 PS starken ZR1 als Coupé und Cabrio. Letzeres wurde jetzt von unserem Erlkönigfotografen bei Testfahrten erwischt.

Kompressor-V8 mit über 700 PS

Bereits im Mai hatte sich GM das Typkürzel ZR1 schützen lassen. In den Generationen C3, C4 und C6 trug die jeweils stärkste Corvette noch das Kürzel ZR-1. Die Basis für das neue Powermodell stellt die Corvette Z06. Modifiziert werden für die ZR1, die auch als Cabrio kommen wird, die Schürzen an Front und Heck, dazu scheint es neu geformte Seitenschweller zu geben. Die markanteste Weiterentwicklung sitzt aber in Form eines machtigen Spoilers auf dem Heck. Hier sollen aber mehrere Versionen in der Erprobung und das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Dazu dürfte es im Interieur neues Sportgestühl und ein neues Lenkrad sowie weitere Sportfeatures geben.

Natürlich sitzt der größte Quell der Freude in der Corvette ZR1 unter der langen Motorhaube. Hier wird der LT4-6,2-Liter-V8-Kompressormotor auf über 700 PS leistungsgesteigert werden. Die Carbon-Keramik-Bremsanlage die in der Z06 Aufpreis kostet, dürfte auch in der ZR1 zu haben sein. Bei der Kraftübertragung sind eine 7-Gang-Handschaltung und die neue 10-Gang-Automatik vermutlich die Optionen. Beim Preis dürfte die ZR1 die 100.000 Dollar-Marke überspringen, die Z06 ist in den USA ab 80.000 Dollar zu haben.