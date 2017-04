Chevrolet FNR-X Concept

FNR - Find new Roads - finde neue Wege. Mit dem FNR-X verlässt Chevrolet auf jeden Fall ausgetretene Pfade. Das in China präsentierte Crossovermodell soll alle Ansprüche an ein Auto bündeln und zudem attraktiv für junge Käufer sein. Dazu mischt die Studie ein bulliges SUV-Fundament mit einem filigranen Coupé-Überbau. Große Lufteinlässe in der Front und grimmig geschnittene LED-Scheinwerfer bringen die sportliche Würze. Dazu bietet der FNR-X eine aktive Aerodynamik. Spoiler vorne und hinten, Kühlerklappen, Radverkleidungen und Seitenschwellerverkleidungen passen sich aktiv den Fahrzuständen an.

Gegenläufig öffnende Türen (fernbedienbar) ohne B-Säule gewähren Zugang zum Innenraum, der mit vier an einem Schienensystem aufgehängten Einzelsitzschalen sowie viel Holz und Hightech-Textilien aufwartet. Variabilität schaffen die umlegbaren Rücksitzlehnen. Mit an Bord sind auch ein ganze Armada an Assistenzsystemen, ein umfassende vernetztes Infotainmentsystem sowie eine LED-basierte Ambientebeleuchtung.

Auf der Antriebsseite wartet der Chebrolet FNR-X mit einem nicht näher spezifiziertem Plug-in-Hybridantrieb auf. Der bietet Allradantrieb, der zusammen mit der üppigen Bodenfreiheit und dem vielfach einstellbaren, adaptiven Fahrwerk auch die Fahrt auf unerschlossenen, neuen Wegen erlaubt. Den Überblick ermöglicht dabei ein Head-up-Display mit Rundumüberwachung.