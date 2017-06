Erst vor kurzem hat Citroën mit dem C5 Aircross sein neues Modell für die Kompakt-Klasse vorgestellt. Jetzt nehmen die Franzosen mit dem C3 Aircross das Segment der Kleinwagen-SUV ins Visier.

Beim Design nimmt der Citroën C3 Aircross die Merkmale der Genf-Studie

Citroën C-Aircross Concept Kompakt-SUV aus Frankreich

nahtlos auf. Die Front der gegenüber dem C3 um 20 mm hochgelegten Karosserie zeigt das neue Gesicht der Marke mit aufgeteilten Lichtern und dem weit auslaufenden Doppelwinkel. Die Verwandtschaft zum aktuellen C3 ist nicht zu übersehen. Front und Heck tragen schützende Elemente, dazu gesellen sich große Räder (16 und 17 Zoll) und Kotflügelverbreiterungen sowie grafische Elemente wie die farbigen Akzente an der Dachreling, an den hinteren Seitenscheiben, den Außenspiegelkappen, der Umrandung der vorderen Scheinwerfer und den Radnaben.

Umfangreiche Personalisierung möglich

Auch soll sich der neue Citroën C3 Aircross umfangreich personalisieren lassen. Die Franzosen reklamieren 90 Gestaltungsmöglichkeiten außen und fünf Ausstattungsvarianten innen. Gemischt werden können 8 Außenfarben, vier Dachfarben sowie vier Styling-Pakete. Innen sind fünf Ambiente erhältlich. Ein Panorama-Schiebedach bringt den Himmel ins Auto. Im 4,15 Meter langen, 1,76 Meter breiten und 1,64 Meter hohen Citroën C3 Aircross sollen die Passagiere den klassengrößten Innenraum vorfinden. Der Radstand wird mit 2,60 Meter angegeben. Zudem bietet der Aircross einiges an Variabilitäts-Zaubertricks. Die zweigeteilte Rückbank lässt sich zweiteilig um 150 Millimeter längs verschieben und der Beifahrersitz lässt sich zusammenklappen, um Gegenstände bis zu einer Länge von 2,40 Metern zu transportieren. Das Kofferraumvolumen variiert zwischen 410 und 520 Liter – maximal soll der C3 Aircross 1.289 Liter schlucken.

Smartphones finden in der Mittelkonsole eine induktive Ladeschale vor. Zur Sicherheitsausstattung des Citroën C3 Aircross zählen unter anderem ein Head-up-Display, ein Notbremsassistent, Fernlichtassistent, ein Spurassistent, ein Müdigkeitsassistent, eine Rückfahrkamera, ein Tot-Winkel-Assistent, eine Geschwindigkeitsbegrenzung durch Verkehrsschildererkennung sowie einen Park-Assistenten.

Kein Allradantrieb für den C3 Aircross

Auf der Antriebsseite verzichtet der Citroën C3 Aircross auf Allradantrieb, bietet aber eine in fünf Stufen regelbare Traktionskontrolle und einen Bergabfahrassistenten. Die Motorpalette umfasst Benziner und Dieseltriebwerke. Basisbenziner ist ein 82 PS starker Dreizylinder in Kombination mit einem manuellen Fünfgang-Getriebe. Der Dreizylinder ist auch mit 110 PS und in Verbindung mit einer Fünfgang-Schaltung oder einer 6-Gang-Automatik zu haben. Top-Benziner ist der Drilling mit 130 PS und manuellem Sechsganggetriebe. Auf der Dieselseite stehen ein 100-PS-Vierzylinder mit Fünfgang-Getriebe und ein 120-PS-Vierer mit sechs manuell zu schaltenden Gängen zur Verfügung.

Preise für den Citroën C3 Aircross nannten die Franzosen noch nicht. Der normale C3 startet mit dem 82-PS-Benziner bei rund 13.000 Euro, der Aircross dürfte wohl 1.000 Euro höher einsteigen.