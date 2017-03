In Genf hatte die Citroen-Schwestermarke Peugeot schon den Zwillingsbruder zum Berlingo Multispace, den Partner Tepee, in einer reinen Elektroversion vorgestellt. Jetzt zieht Citroen gleich.

Auch der Berlingo Multispace ist jetzt als reine Elektroversion zu haben. Angetrieben wird der Multispace von einem 49 kW und 200 Nmstarken E-Motor an der Vorderachse. Die Lithium-Ionen-Batteriespeicher sitzen in einem Hilfsrahmen im Bereich der Hinterachse und beiten einen Kapazität von 22,5 kWh. Damit soll der Berlingo auf eine Reichweite von bis zu 170 km kommen. Als Ladezeit nennt citroen an der herkömmlichen Steckdose zwischen 8,5 und 15 Stunden. Per Schnellladung stehen 50 % der Kapazität nach 15 Minuten bereit, 80 % werden in 30 Minuten erreicht.

Auch in der Elektroversion soll der fünfsitzige Citroen Berlingo Multispace eine Ladevolumen von 675 bis zu 3.000 Liter haben.

Auf die Batterie gibt Citroen eine Garantie über 8 Jahre oder 100.000 km, auf den elektrischen Antriebsstrang 5 Jahre oder 50.000 km. In den Handel kommt der Citroen E-Berlingo Multispace ab Mai. Preise wurden noch nicht genannt.