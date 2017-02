Im Zuge der Mutation vom normalen Logan MCV zum Logan MCV Sterpway legt der kompakte Kombi in der Bodenfreiheit um 50 auf 174 mm zu, bekommt einen Kühlergrill in Wagenoptik, sowie eine dreigeteilte Scheinwerfergrafik. Dazu kommt die charakteristische zweifarbige Frontschürze im SUV-Look. Ausstattungsdetails wie die Chromfarben eingefassten Nebelleuchten sowie Seitenschweller und Radlaufverbreiterungen in Schwarz setzen weitere Akzente. Die Außenspiegel-Gehäuse und die Dachreling tragen eine Dark Metal-Optik, die Vordertüren einen „Stepway”-Schriftzug.

Das Heckdesign nimmt ebenfalls die SUV-Optik auf und wird außerdem durch Rücklichter mit vier rechteckigen Segmenten hinter dunklem Glas geprägt. 16-Zoll-Designräder sowie die exklusiven Farben Azurite-Blau und Vision-Braun vervollständigen das Ausstattungspaket.

Mehr Komfort im Innenraum

Im Innenraum bietet der Logan MCV Stepway das Ambiente des neuen Sandero Stepway. Die Umrandungen des zentralen Bedienfelds in der Armaturentafel sowie der Lüftungsdüsen sind in Chrom-Optik gehalten. Chrom-Dekor kennzeichnet außerdem Schalthebel und Türöffner. Das neue 4-Speichen-Lenkrad mit Chromeinsätzen gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Exklusives Kennzeichen ist die mittig im Volant platzierte Signatur „Stepway” in Blau. Elektrische Fensterheber in den seitlichen Türarmlehnen und der Fensterheber mit Impulsschaltung auf der Fahrerseite zählen ebenso zur Serienausstattung wie die umklappbare Mittelarmlehne vorne. Zur weiteren Ausstattung zählen Parkpiepser hinten, eine Rückfahrkamera sowie eine Berganfahrhilfe.

Die Motorenpalette für den Logan MCV Stepway umfasst einen 90 PS starken 0,9-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner sowie einen ebenfalls 90 PS starken 1,5-Liter-Turbodiesel. Optional gibt es den Benziner auch in Kombination mit einem automatisierten Schaltgetriebe. Später soll auf einzelnen Märkten noch der Turbobenziner in einer LPG-tauglichen Version nachgereicht werden.

Preise für den Dacia Logan MCV Stepway wurden noch nicht genannt.