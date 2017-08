Im Rahmen einer Kapitalerhöhung hat die Elektro-Hubschrauberfirma Volocopter mit Sitz im baden-württembergischen Bruchsal 25 Millionen Euro frisches Kapital generiert und neue Investoren angelockt. Einer davon ist der Autobauer Daimler, der jetzt einen Anteil von 11 Prozent an dem Hubschrauberbauer hält. Intel oder der Berliner Technologieinvestor Lukasz Gadowski gehören ebenfalls zu den Geldgebern.

E-Hubschrauber serienreif entwickeln

Mit dem frischen Kapital will Volocopter seine senkrecht-startenden und rein elektrobetriebenen Fluggeräte (eVTOL) schnell zur Serienreife entwickeln, eine kommerzielle Zulassung durch Luftfahrtbehörden weltweit erreichen und dann den Markt fliegender Lufttaxis erobern. Die Fluggeräte, die für den Transport von zwei Passagieren geeignet sind, sollen die Mobilität in Metropolen revolutionieren. Die Besonderheit des Volocopter-Modells sind die 18 Rotoren des Hubschraubers, die eine besondere Sicherheit bieten sollen. Bislang seien schon rund zehn Millionen Euro in die Entwicklung geflossen. Eine vorläufige Verkehrszulassung hat der Velocopter bereits. Ein Volocopter soll rund 300.000 Euro kosten.

Gemeinsam mit der staatlichen Verkehrsbehörde „Roads and Transport Authority“ (RTA) in Dubai wird Volocopter im vierten Quartal 2017 erste Demonstrationen eines autonomen Lufttaxis durchführen. Bis zu einem möglichen Regelbetrieb könnten noch drei Jahre vergehen. Dubai will bis zum Jahr 2030 25 Prozent seiner Personenreisen mit Hilfe autonomer Verkehrsmittel abwickeln.